Mələkxanım Əyyubovanın qızı nişanlanıb - ÖZÜ DƏ GÖRÜN KİMİNLƏ - FOTOLAR

Xalq artisti Mələkxanım Əyyubovanın qızı Nəzrin Ruhi Əliyevanın təşkil etdiyi "Qadına şiddətə son" kampaniyasında iştirak edib. Konfransda bir çox məmur və incəsənət xadimləri iştirak edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən məclisdə xalq artisti Mələkxanım Əyyuvocanın qızı Nəzrin də iştirak edib. O big.az-ın özəl olaraq suallarını cavablandırıb:



"Məşhur övladı olmaq həm çətin, həm də məsuliyyətli vəzifədir. Bilirsiniz ki, mən özüm də bu sahəyə yaxınam. Yəni, rəssamlıq fəaliyyətim var. Rəssamlıq mənə atamdan keçib. Baxmayaraq ki, atam hərbçidir, ancaq gözəl rəsm əsərləri çəkmək qabiliyyəti var. Düzü, şəxsi həyatımla bağlı çox danışmaq istəmirəm. Nişanlıyam, nişanlım isə ailəvi dostumuzun oğludur. Nişanlım da incəsənətə yaxın insandır. Vəzifəsi dizaynerdir. Həm ailəmin, həm də öz istəyim ilə nişanlanmışam".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.