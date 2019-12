Məni Şəhriyarla yaraşdırırlar, amma bu həyat yoldaşımı narahat etmir - VİDEO

ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonağı rəqqasə Oksana Rəsulova olub.

Metbuat.az bildirir ki, rəqqasə, aktyor və aparıcı Şəhriyar Əbilovla olan yaxınlığından danışıb:

“2008-ci ildən bəri Şəhriyarla çox yaxın dostuq. Son 6 ildir deyirlər ki, bir-birinizə çox yaraşırsız. Birgə filmə çəkildikdən sonra isə belə fikirlər daha da çoxaldı. Şəhriyar yaraşıqlıdır, mən də gözəl xanımam. Bizi cütlük kimi yaraşdırırlar. Mən buna normal baxıram. Həyat yoldaşım da Şəhriyarı tanıyır. Ona görə də belə şeylər onu narahat etmir”.

