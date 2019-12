Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla 2020-ci il yanvarın 8-də İstanbulda görüşəcək.

Metbuat.az “Report”-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov dekabrın 2-də jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, səfərin başlıca mövzusu “Türk axını” layihəsinin açılışıdır.

