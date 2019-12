DİN başçısı işdən çıxarıldı, başı qırxıldı, üzr istədi - VİDEO

2009-cu ildən bəri Türkmənistanın Daxili İşlər Nazirliyinə rəhbərlik etmiş İsgəndər Mulikov oktyabrın 1-də işdən çıxarılıb və həbs olunub.

Metbuat.az bildirir ki, Türkmənistanın dövlət telekanalı "Altyn Asyr"ın "Watan habarlary" xəbər proqramında Dövlət Təhlükəsizlik Şurasının iclasından reportaj çərçivəsində İ.Mulikovun etirafı da nümayiş olunub.

"2009-2019-cu illərdə daxili işlər naziri vəzifəsində çalışaraq cinayətkarlıqla mübarizəyə cavabdeh olduğum halda tamaşıma görə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmişəm, rüşvətlər almışam, evləri ələ keçirmişəm. Hörmətli Ali Baş Komandan iş və yaşam üçün bütün şəraiti yaratsa da, vicdansızlıq yolunu tutdum və xüsusilə böyük məbləğlərdə rüşvətlər aldım. Cinayətlərim aşkarlanandan sonra qanuni əsaslarla tutuldum və cinayət məsuliyyətinə cəlb olundum. Əməllərimi boynuma alır, peşman olduğumu deyirəm", - başı daz qırxılmış İ.Mulikov deyib.

Baş prokuror Batır Atdayevin dediyinə görə, İ.Mulikov bir sıra ağır qanun pozuntularına, o cümlədən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə və xüsusilə böyük məbləğdə rüşvət almağa görə həbs olunub.

O, 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub, bütün əmlakı müsadirə edilib.

Türkmənstan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sabiq rəhbəri Meylis Nobatov da həbs olunub.

İ.Mulikov iş adamı Çarı Kulov, habelə bir sıra nazirlər və məmurlarla əlbir olaraq Türkmənistanda dövlət çevrilişi də reallaşdırmaq istəyirmiş. (Milli.az)

