Acer gələn il kiber idman platformasını istifadəyə verəcək

"2020-ci ilin birinci rübündə "Acer" şirkətinin kiber idman platforması istifadəyə veriləcək".

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bunu "Acer" şirkətinin vitse-prezidenti Qriqori Nizovski deyib.

Qriqori Nizovski qeyd edib ki, sözügedən idman platforması "Planeta 9" adlandırılıb: ""Planeta 9" platformasında kiber idman üçün yerli məşqçilər tərəfindən kiber idman təlimləri keçiriləcək. Təlimlərdə oyun qaydaları, komanda axtarışları və s. öyərdiləcək".

Qriqori Nizovski əlavə edib ki, bu gün kiber idman auditoriyası olduqca böyükdür.

Milli.Az

