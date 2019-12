Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilmiş "Aria" mükafatlarının təqdimat mərasiminə qatılanlar arasında aktrisa və müğənni Sofi Monk da vardı.

Milli.Az bildirir ki, 39 yaşlı Monk mərasimə hazırlaşarkən saç düzümünün qaydaya salınması və makiyaj prosedurları zamanı çəkilmiş videolarla fotoları İnstagram profilində paylaşıb.

Milli.Az

