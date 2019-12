OPEK ölkələri neft hasilatının azaldılması üzrə saziş barədə razılığa gəliblər

Bakı. Trend:

OPEK ölkələri nazirlər səviyyəsində keçirilən iclasda neft hasilatının azaldılması üzrə sazişin taleyi ilə bağlı razılığa gəliblər, lakin danışıqların dekabrın 6-sı davam etdirilməsi planlaşdırılır.

Trend-in məlumatına görə, bunu Səudiyyə Ərəbistanının energetika, sənaye və təbii sərvətlər naziri şəhzadə Əbdül Əziz bin Salman Vyanada keçirilən görüşün yekunları üzrə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Nazir bildirib: "Biz bütün OPEK iştirakçıları ilə razılaşdıq. OPEK üzvləri arasında həmişə razılaşma var".

Eyni zamanda Əbdül Əziz bin Salman qeyd edib ki, OPEK nazirləri ilə əldə edilən razılaşma OPEK+ formatının nazirlər görüşündə müzakirə ediləcək.

