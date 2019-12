Donald Tramp: "ABŞ Səudiyyə Ərəbistanına 12 min hərbçi göndərmək niyyətində deyil"

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Səudiyyə Ərəbistanına 12 min hərbçi göndərmək niyyətində olmadığını bildirib.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə "Twitter" səhifəsində yazıb.

"Səudiyyə Ərəbistanına 12 min hərbçi göndərəcəyimizlə bağlı bugünkü məlumat yalandır, ya da dəqiq desək, saxta xəbərdir!", - o bildirib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl "Fox News" telekanalı Müdafiə Nazirliyindəki mənbələrə istinadən Pentaqonun İranla mübarizə üçün üçün Yaxın Şərqə 7 minədək hərbçi göndərəcəyini bildirmişdi. Bundan əvvəl isə "The Wall Street Journal" nəşri ABŞ-ın regiona 14 min hərbçi göndərmək ehtimalını nəzərdən keçirdiyini yazmış, Pentaqon bu fikri təkzib etmişdi.



