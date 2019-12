Merkel yenə titrədi - VİDEO

Qazaxıstanın himni səslənəndə Angela Merkel oturduğu yerdən qalxa bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu hadisə Almaniyada yenə də Merkelin sağlamlığını müzakirə obyektinə çevirib.

Qazaxıstan Prezidenti ilə görüşdə hərbi salamlaşma zamanı Merkel və Tokayev üçün iki stul qoyulub.

Himn səslənəndə Tokayev ayağa qalxıb, amma Merkel narahat olub və əsməyə başlayıb.

Buna görə, o, himni oturduğu vəziyyətdə dinləyib.

Eyni hadisə noyabrda Hindistan və Çin səfəri zamanı da müşahidə olunmuşdu.

“Rossiya 24”ün xəbərinə görə, Almaniya kanslerinin sağlamlığı yaydan bəri müzakirə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.