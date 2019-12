Sabahdan "WhatsApp"da bu funksiyalar ləğv olunacaq - VİDEO

Dünyada məşhur olan "WhatsApp" mesajlaşma şəbəkəsi istifadəçilərini daha bir yeniliklə sevindirməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” vasitəsilə göndərilən toplu mesajların sui-istifadə edilməsinə görə 7 dekabrdan etibarən bu xüsusiyyət qadağan ediləcək.

Bu qərar əsasən reklam şirkətlərinin “WhatsApp” istifadəçilərini kütləvi şəkildə narahat etməmələri üçün nəzərdə tutulub.

Əgər bu və digər qaydaları pozanlar şirkət tərəfindən cəzalandırılacaq.

Qeyd edək ki, bundan sonra “WhatsApp” istifadəçilərin rahatlığı üçün başqa yeniliklər də nəzərdə tutur.

