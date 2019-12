İngiltərənin "Everton" klubu baş məşqçi Marku Silvanı istefaya göndərib.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Komandanın Premyer Liqanın XV turunda "Liverpul"a 2:5 hesabı ilə uduzması və 18-ci pilləyə düşməsindən sonra bu qərar verilib. "Çelsi" ilə matça komandanı Dunkan Ferqyuson hazırlayacaq. Liverpul klubunun baş məşqçisinin vəzifəsi müvəqqəti olaraq ona tapşırılıb.

Milli.Az

