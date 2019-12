Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov ABŞ-a səfər edəcək.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova bildirib.

O deyib ki, S. Lavrovun ABŞ-a səfərinə hazırlıq gedir, səfər dekabrın 10-na planlaşdırılır.

XİN sözçüsü səfərin məqsədi və gündəliyi barədə detalları açıqlamayıb.

