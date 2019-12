Faiq Ağayevdən həmkarlarına SƏRT İRAD: Saxta yollarla...

"Sovet vaxtında haram yeyən fırıldaqçılar alıcını aldatmaq üçün tərəzini elə "barmaqlayırdılar" ki, çəki daha ağır, daha çox görünsün".

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Faiq Ağayev sosial şəbəkədə yazıb.

Sovet tərəzisinin şəklini paylaşan sənətçi saxta yollarla yutubda baxış sayını artıran həmkarlarına irad bildirib: "İndi də pul ilə "levıy" ("geydirmə") baxış sayı, izləyicilər, "nailiyyətlər" əldə edənlər "Xalqın gözü - tərəzidir" deyəndə, 100 % bu cür tərəzini nəzərdə tuturlar".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.