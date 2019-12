ABŞ prezidenti: “Dünya Bankı Çinə kredit verməyi dayandırmalıdır”

“Dünya Bankı Çinə kredit verməyi dayandırmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir bəyanatla ABŞ Prezidenti Donald Tramp çıxış edib.

“Dünya Bankı Çinə nə üçün borc verir? Çinin kifayət qədər pulu var və əgər pulu yoxdursa, onu yaradırlar. Bu dayandırılmalıdır!” - prezident özünün “Twitter” hesabında yazıb.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın ticarət naziri Uilbor Ross, “Fox News”a verdiyi müsahibədə bildirib ki, əgər iki ölkə arasında 15 dekabr tarixinə qədər ticarət sazişi ilə bağlı razılaşma əldə olunmasa D.Tramp Çindən gələn bir sıra mallara rüsumu artıracaq. (Report)

