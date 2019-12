Evo Morales Meksikadan Kubaya gedib

Boliviyanın keçmiş prezidenti Evo Morales dekabrın 6-da Meksikadan Kubaya uçub.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Meksika Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Roberto Velasko "Twitter" səhifəsində yazəb.

"Bu gün səhər cənab Morales Kubaya getdi. O bu səfərin müvəqqəti xarakterli olması barədə bizi məlumatlandırıb", - XİN rəsmisi bildirib.

Sabiq prezident Moralesin Kubaya tibbi məsləhətləşmə üşün getdiyi barədə məlumatlar yayılıb.

Xatırladaq ki, E. Morales oktyabrın 20-də ölkədə keçirilmiş prezident seçkisində minimum fərqlə qələbə qazansa da, Karlos Mesanın rəhbərlik etdiyi müxalifət seçki zamanı kütləvi qanun pozuntularının olduğunu elan edib. E. Morales təkrar seçkilər təyin etsə də, daha sonra ölkədə baş verən etirazlar aksiyaları və hərbçilərin təzyiqi ilə noyabrın 10-da istefa verərək, Meksikaya üz tutub.

Hakimiyyət Senatın müxalifətçi vitse-spikeri Janin Anyesə keçib.

