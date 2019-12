Mərkəzi Seçki Komissiyasında (MSK) növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar Təqvim Planı müzakirəyə çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı MSK-nın bu gün keçirilən iclasında qərar qəbul edilib.



İclasda “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədənkənar seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin Təqvim Planı” təsdiq edilib, həmçinin MSK-nın bəz normativ xarakterli aktlarına dair müzakirələr aparılıb.

