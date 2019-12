Bu gün Yaponiyanın Osaka prefekturasına aid olan Hirakata şəhərində dəhşətli yol qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, şəhər ərazisindəki yol qovşağında 5 avtomobil bir-birinə çırpılıb.

Hadisə nəticəsində yeddi yaşlı uşaq ölüb, daha 9 nəfər yaralanıb.

Faktla bağlı müvafiq təşkilatlar araşdırma aparır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.