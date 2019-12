Türkiyənin Çanaqqala şəhərində qanunsuz yollarla Yunanıstanın Midilli adasına keçmək istəyən 87 miqrant saxlanılıb.

Metbuat.az "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, şəhərin polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılanların Əfqanıstan vətəndaşı olduqları bildirilir.

Aralarında qadın və uşaqların da olduğu qanunsuz miqrantlar aidiyyəti qurumlara təhvil veriliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.