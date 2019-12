Xəzərin statusuna dair növbəti iclasın yeri dəyişdirilib

Xəzərin statusuna dair növbəti iclas Rusiyada keçiriləcək.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda Rusiya tərəfi sözügedən görüşün təşkili ilə bağlı müəyyən işlər görür.

"Görüşün keçiriləcəyi tarix hələ müəyyənləşməyib. Tarix tərəflər arasında razılaşdırılandan sonra görüş baş tutacaq. Bu, davamlı prosesdir. Bildiyiniz kimi, Konvensiya qəbul olunandan sonra 5 dövlətin Xarici İşlər nazirliklərinin himayəsi altında daim fəaliyyət göstərən yüksək səviyyəli işçi qrup mexanizm yaradıb. Qrup iclasların keçirilməsini müxtəlif paytaxtlarda davam etdirir. Növbəti görüş İranda keçirilməli idi, sadəcə, İran texniki baxımdan bu işi həyata keçirməyə hazır olmadığına görə biz görüşün Rusiyada keçirilməsinə dair razılığa gəlmişik", - deyə X. Xələfov qeyd edib.

