Müğənni Nigar Camalın maraqlı görüntüləri yayılıb.

Avroviziya mahnı müsabiqəsinin qalibi olan sənətçi millimizin və "Sabah" klubunun futolçusu Ruslan Abışovla top oynaylb.

Xanım ifaçı bu görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşıb.

Milli.Az Yeni Sabah-a istinadla həmin görüntüləri təqdim edir:

Milli.Az

