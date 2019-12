Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası, Xalq artisti Bəsti Cəfərovanın qızı bir müddətdir İctimai Televiziyada fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın qızı Fidan Cəfərova telekanalda “Yeraltı” verilişinin aparıcılığını edir.

Verilişin formatı daha çox anderqraund sənət növü ilə bağlıdır. Bu proqramın bir neçə buraxılışı metroda çəkilib. (axşam.az)

