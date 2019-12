Bu gün uzun fasilədən sonra "Normand dördlüyü" (Almaniya, Rusiya, Ukrayna, Fransa) liderlərinin növbəti sammiti baş tutacaq.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, sammit Fransanın paytaxtı Paris şəhərində keçiriləcək.

Qeyd edək ki, "Normand dördlüyü" formatı Donbas münaqişəsindən sonra yaradılıb. "Normand dördlüyü" liderlərinin sonuncu sammiti 2016-cı ilin oktyabrında Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində baş tutub, görüş nəticəsiz qalıb.

