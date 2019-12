Gənc aparıcı Aynur Kərimli ARB telekanalında yeni layihəyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Tərz+” adlı veriliş bu həftədən etibarən hər bazar günü saat 16:30-da efirə gedəcək.

Proqramda dəb, gözəllik, məşhurların tərzi və xanımları maraqlandıran digər maraqlı mövzulardan bəhs olunacaq.

Qeyd edək ki, Aynur Kərimli bundan öncə “Xəzər TV”də “İncə şarm” verilişinin aparıcılığını edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.