Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Xəzər rayonu ərazisində qeydə alınıb.

Bakı şəhər sakini, 1980-ci il təvəllüdlü Abdinov Həmid İntiqam oğlu Xəzər rayonu, Qala qəsəbəsində kirayədə yaşadığı nömrəsiz evin həyətində 1976-cı il təvəllüdlü Ağalarov Əli Mirqubad oğluna sol döş qəfəsi və bel nayihəsindən 2 bıçaq zərbəsi endirib.

Hadisə qısqanclıq zəminində baş verib.

