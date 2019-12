Elmar Məmmədyarov Latviya Prezidenti ilə görüşüb

Latviyada səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov bu ölkənin Prezidenti Eqils Levitslə görüşüb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, görüşdə "Şərq Tərəfdaşlığı" siyasəti, Latviya və Azərbaycan arasında qarşılıqlı əlaqələr, beynəlxalq platformalarda səmərəli əməkdaşlıq və dünyada baş verən siyasi hadisələr müzakirə olunub.

Tərəflər regional nəqliyyat dəhlizləri və enerji layihələrinin inkişafını, ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi imkanlarını da müzakirə ediblər.

E. Məmmədyarov Latviya Prezidentinə Azərbaycana səfər etməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin dəvətini çatdırıb.

