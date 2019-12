Ağstafa rayonunda itkin düşən qız Gəncə şəhərində tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ağstafanın Qaçaq Kərəm kənd sakini Vəliyeva Minarə Seyfəddin qızı polisə məlumat verərək bildirib ki, qızı Vəliyeva Tünzalə Seyfəddin qızı yaşadığı evdən itkin düşüb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki. T. Vəliyeva Gəncə şəhərinə ailə qurmaq məqsədilə öz razılığı ilə qaçırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

