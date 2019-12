Sonuncu videosunda namaz və Acun Ilıcalı ilə bağlı etirafları ilə gündəmə gələn Şeyma Subaşı "youtube" kanalında yeni video yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şeyma yeni videosunda şəxsi həyatı ilə bağlı etiraflar edib.

"Bir ər və 3 uşaq istəyirəm" söyləyən Şeymanın etirafları müzakirələrə səbəb olub.

