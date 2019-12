Vilayət Eyvazovdan polislərlə bağlı - CİDDİ TAPŞIRIQ

Daxili İşlər Naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov nazir postuna təyinatından sonra bir sıra islahatyönümlü qərarlar imzalayıb. Bu vəzifəni icra etdiyi altı ay ərzində həyata keçirdiyi kadr təyinatları, vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqələrini ölkənin istənilən yerindən ala bilməsi, “102” xidmətinə müraciət edən şəxslərin polis idarələrinə çağırılmadan izahatların alınması və avtomobillərə vurulan “plyonka” ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik edilənədək məhdudiyyətin aradan götürülməsi barədə əmrləri əhali arasında müsbət mənada ictimai müzakirəyə səbəb olub.

Bu dəfə nazir polis işçilərinin məzuniyyət və istirahət hüquqlarının daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı göstəriş verib.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, nazirin imzaladığı göstərişdə qeyd olunub ki, daxili işlər orqanlarının şəxsi heyətinin istirahət hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı vəziyyət bütövlükdə qənaətbəxş olsa da, bəzi qurumlarda nöqsanlara yol verilir.

Araşdırma zamanı məlum olub ki, bəzi rəhbər vəzifəli şəxslər əməkdaşları zərurət olmadan istirahət günləri xidmətə çağırır, məzuniyyətlərini müxtəlif bəhanələrlə məhdudlaşdırırlar. Bu cür neqativ hallar isə cinayətlərin qarşısının alınması və açılması, ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi kimi gərginliklə müşayiət olunan vəzifələrin icrasına mənfi təsirsiz ötüşmür.

Vilayət Eyvazov araşdırmanın bu nəticəsini əsas tutaraq nazirlikdə vəzifə tutan rəhbər şəxslərdən tələb edib ki, hər bir əməkdaşın həftə ərzində bir gün istirahət etməsi üçün lazımi şərait yaradılsın. Əməkdaşların məzuniyyət hüququndan istifadə etməsinə həssaslıqla yanaşılmasını və məzuniyyət günlərinin ədalət və növbəlilik prinsipləri əsasında bölünməsini tapşırıb.

General-polkovnik V.Eyvazovun göstərişində qeyd olunub ki, dövlət əhəmiyyətli tədbirlər istisna olmaqla, müstəntiq və təhqiqatçıların təlimatlandırmalara və prosessual fəaliyyət ilə bağlı olmayan digər tədbirlərə cəlb edilməsinə yol verilməsin.

Bu göstərişin icrasına nəzarət nazir müavinlərinə, Baş Kadrlar və Şəxsi Heyətlə İş İdarələrinə tapşırılıb. Əlavə olunub ki, polis əməkdaşlarının istirahət hüquqlarına riayət edilməsinin vəziyyəti rübdə bir dəfə araşdırılıb nazirə məruzə olunmalıdır. (qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.