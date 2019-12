Gənc Baş nazirin ilk addımı skandal yaratdı

Finlandiyanın yeni seçilən və dünyanın ən gənc Baş naziri olan 34 yaşlı Sanna Marinin ilk addımı ölkədə müzakirəyə səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Suriyanın şimalında YPG-nin nəzarətindəki "El Hol" düşərgəsində olan İŞİD üzvlərinin Avropadan gedən ailələri və uşaqlarının ölkələrinə geri qaytarılması müzakirələri davam edərkən Sanna Marin Finlandiya vətəndaşı olan İŞİD-li uşaqları ölkələrinə geri gətirməyə çalışacaqlarını söyləyib.

Qeyd edək ki, yerli mediaya görə, "El Hol" düşərgəsində 11 fin qadın və 30 uşaq yaşayır.

