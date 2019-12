Bakıda 28 yaşlı usta faciəvi şəkildə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə dekabrın 17-də saat 10 radələrində paytaxtın Sabunçu qəsəbəsi, Əfəndiyev küçəsindəki evlərdən birində baş verib.

Belə ki, 1993-cü il təvəllüdlü Əli Abbasovu Müslüm Həsənova məxsus evin damında iş görərkən yuxarıdan keçən yüksək gərginlikli elektrik cərəyanı vurub.

Nəticədə o, damdan həyətin içinə, daş pilləkənin üzərinə çırpılaraq ölüb.

Faktla bağlı Sabunçu rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

