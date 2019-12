Bakı-Qazax yolunda mikroavtobus aşdı - ÖLƏNLƏR VAR - YENİLƏNİB

Bakıda ölümlə nəticələn yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə bu gün səhər saatlarında Bakı-Qazax yolunun Ələt qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində ölən və yaralananların olduğu bildirilir.

Hadisə yerinə 4 təcili yardım briqadası cəlb olunub.

***

Səhiyyə Nazirliyi Ələtdə baş verən yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb.

Ələt yolunda baş verən qəza barədə məlumat Təcili Tibbi Yardıma saat 10:15-də daxil olub. Hadisə nəticəsində bir nəfər yerində, 60 yaşlı kişi isə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Bundan başqa 5 nəfər yaralı (68, 28, 25 yaşlı kişilər və 43, 33 yaşlı qadınlar) müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Kliniki Tibbi Mərkəzə aparılıblar. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır. Həmin şəxs reanimasiyaya yerləşdirilib. Digər yaralılara hazırda lazımi tibbi yardım göstərilir. Onların vəziyyətləri orta-ağır kimi qiymətləndirilir.

