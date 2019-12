8 yaşlı qıza dəfələrlə təcavüz etdi və... - Azərbaycanda ŞOK OLAY

Bakıda azyaşlıya dəfələrlə təcavüz etməkdə təqsirli bilinən Kürdəmir rayon sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Vüqar İsmayılovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Vüqar İsmayılov paytaxtın Nəsimi rayonunda 2010-cu il təvəllüdlü Ləman Əşrəfovaya (ad və soyad şərti verilib – red.) bir neçə dəfə təcavüz edib.

8 yaşlı qıza təcavüz

Belə ki, Vüqar İsmayılov ilk dəfə azyaşlıya 2018-ci ilin iyulunun əvvəllərində zorakılıq göstərib. O, küçədə oynayan Ləman Əşrəfovanı aldadaraq yaşadığı evə aparıb.

Azyaşlını içəri salan Vüqar İsmayılov ona qarşı evdə seksual xarakterli hərəkətlər edib. O, qızı soyunduraraq, onu əxlaqsız hərəkətlər etməyə məcbur edib.

Öldürməklə hədələdi

Daha sonra Vüqar İsmayılov qonşusunun qızana hədə-qorxu gəlib. O, baş verən hadisə barədə heç kimə deməməyi tapşırıb, dediyi halda, həm onun özünü, həm də valideynlərini öldürəcəyi ilə hədələyib.

Bundan sonra evi tərk edən qız Vüqar İsmayılovun əxlaqsız hərəkətləri barədə heç kimə bir söz deməyib. Qorxusundan susan qız növbəti dəfə Vüqar İsmayılovun zorakılıq hərəkətləri ilə üzləşib.

Azyaşlı ilə cinsi əlaqədə oldu

Növbəti dəfə Vüqar İsmayılov küçədə Ləman Əşrəfova ilə rastlaşıb. O, azyaşlı qıza hədə-qorxu gələrək yaşadığı evə gətirib.

Evdə qızı soyunduran Vüqar İsmayılov onu divanın üstünə uzandırıb. Sonra o, qızla təbii yolla cinsi əlaqədə olub. Bu hadisədən xəbər tutan azyaşlının valideynləri hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət ediblər. Şikayət əsasında Vüqar İsmayılov həbs edilib.

12 il cəza

İstintaq orqanı tərəfindən Vüqar İsmayılovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri törətmək) maddəsi ilə ittiham elan edilib.

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Vüqar İsmayılov 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi, cəzasının həbs edildiyi gündən, 2018-ci il avqustun 1-dən hesablanması hökm edilib.

Cəzadan narazı qaldı

Hökmdən narazı qalan Vüqar İsmayılov apelyasiya şikayəti verib. O, işinə düzgün baxılmadığını, barəsində ədalətli hökm çıxarılmasını istəyib.

Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Vüqar İsmayılovun şikayəti təmin olunmayıb. Bu qərardan narazı qalan Vüqar İsmayılov kasasiya şikayəti verib.

Onun kasasiya şikayəti araşdırılması üçün Ali Məhkəməyə göndərilib. Hakim Tahir Kazımovun sədrliyi ilə baş tutan iclasda kasasiya şikayətinin dəlilləri araşdırılıb, sonda qərar elan edilib.

Vüqar İsmayılovun kasasiya şikayəti təmin olunmayıb.

