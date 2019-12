Bakıda kütləvi dava: xəsarət alan var

Bakıda kütləvi dava olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində baş verib.

Bakı şəhər sakinləri Həsənov Kənan Nizam oğlu, İbrahimov Murad Ağarza oğlu, Quluzadə Kənan Qalib oğlu və Fərid adlı şəxs Suraxanı rayonu, Zığ qəsəbəsi, H.Abdullayev küçəsi 43 ünvanına gələrək orada Anar Namazov, Anar Ələsgər oğlu və digər Anar adlı şəxslə mübahisə edib. Mübahisə davaya çevrilib. Hadisə nəticəsində Kənan Həsənov daşla vurularaq xəsarət alıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.