Tayvanda məcburi eniş edən helikopterin 10 hərbçisi canlı tapılıb - YENİLƏNİB

Tayvanda "Black Hawk" hərbi helikopterinin məcburi eniş etməsindən sonra 10 nəfər canlı tapılıb.

Metbuat.az RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Taiwan News" nəşri bildirib.

Qeyd edilir ki, daha 3 nəfərin axtarışı davam edir.

Nazirliyin nümayəndəsi mətbuat konfransının gedişatında bildirib ki, general Şen İmin də sağ tapılanlar arasındadır. Hadisə yerinə xilasedici əməliyyata nəzarət üçün müdafiə naziri Yan Defa da gedib.

Daha əvvəl ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyinə istinadən Çin KİV-i bildirib ki, Tayvanın Müdаfiə Nаzirliyinin helikopteri ilə əlaqə itib. Helikopterin içində yüksək vəzifəli hərbi məmurlar, o cümlədən baş qərargah rəisi, general-polkovnik Şen İmin də olub. Helikopter yerli vaxtla saat təxminən 9.00-da İlan şəhərinə yaxın dağlıq ərazilərin birində məcburi eniş edib.

