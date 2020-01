General Süleymani ilə həlak olan 4 zabitin adı açıqlanıb

Bağdad hava limanı yaxınlığında ABŞ hava qüvvələrinin endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (“Sepah”) “Qüds” xüsusi hərbi birləşməsinin komandiri general-mayor Qasım Süleymani ilə yanaşı, İran ordusunun daha 4 zabiti həlak olub.

Metbuat.az İRİB-ə istinadən xəbər verir ki, “Qüds” xüsusi hərbi birləşməsinin açıqlamasında ölənlərin briqada generalı Hüseyn Cəfərinian, polkovnik Şahrud Müzəffərinian, mayor Hadi Tarimi, kapitan Vahid Zamanian olduqları bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.