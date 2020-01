İraq parlamenti xarici dövlətlərin hərbçilərinin ölkədən çıxarılması barədə qərar qəbul edib.

Bu barədə Metbuat.az "Anadolu"ya istinadən xəbər verir.



Bundan başqa parlament bu gün keçirilən iclasında İŞİD terror təşkilatına qarşı mübarizə üzrə koalisiya ilə sazişin dayandırılmasına da səs verib.

