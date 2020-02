Keniyada “Al-Şabab” qruplaşması silahlılarının ölkənin hərbi bazasına hücumu nəticəsində ABŞ-ın 1 hərbçisi və müqavilə ilə xidmət edən 2 amerikalı həlak olub.

Bu barədə “Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir.



