ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, rəsmi Bağdad Amerika təyyarə bazası üçün Vaşinqtona pul ödəməyəcincə, Birləşmiş Ştatların qoşunları İraqı tərk etməyəcək.

Bu barədə “Report” TASS-a istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, Tramp İraqı sanksiyalarla hədələyib.



