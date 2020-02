Türkiyədə həvəskar futbol liqasında maraqlı hadisə baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, keçən mövsüm Mardinin “Kızıltepe Genclerbirliği” klubunda çxış edən 71 yaşlı futbolçu Şerif Kunt Ərzurumun həvəskar klublarından olan “Harp-iş spor”a transfer olunub. 1967-ci ildən etibarən aktiv futbolla məşğul olan 71 yaşlı Şerif Kunt bu gün ilk oyununa çıxıb.

Qeyd edək ki, qocaman futbolçu yeni klubu ilə bir illik müqavilə imzalayıb.

