Xorvatiyanın keçmiş Baş Naziri Zoran Milanoviç yanvarın 5-də keçirilmiş prezident seçkilərində qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İnterfaks” Xorvatiyanın Seçki Komissiyasına istinadən məlumat yayıb. Yekun nəticələrə əsasən, müxalif sosial-demokratları təmsil edən Milanoviç səslərin 52,7%-ni toplayıb.

Hazırkı Prezident Kolinda Qrabar-Kitaroviç isə 47,3% səs yığa bilib.

