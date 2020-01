ABŞ İranla müharibəyə başlayır? - Konqresdən vacib QƏRAR

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası bu həftə ölkə prezidenti Donald Trampın İrana qarşı hərbi əməliyyatlar məsələsindəki səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutan qətnaməni müzakirə edəcək.

Metbuat.az RİA “Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bunu Nümaytəndələr Palatasının sədri Demokratlar Partiyasından olan konqresmenlərə göndərdiyi məktubda bildirilib.

“ABŞ prezidentinin İrana qarşı hərbi əməliyyatlarını məhdudlaşdırmaq üçün bu həftə Nümayəndələr Palatası hərbi səlahiyyətlər haqqında qətnamə təqdim edəcək və səsvermə keçirəcək. Bu qətnamə Senatda Tim Keyn tərəfindən təqdim edilənə bənzərdir. Qətnamə qanunvericilər tərəfindən növbəti addımların olmadığı təqdirdə administrasiyanın İrana qarşı atdığı hərbi əməliyyatların 30 gün ərzində dayandırılmasını tələb edərək, Konqresin çoxdan müəyyən edilmiş nəzarət öhdəliklərini təsdiq edir”, - N.Pelosi bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.