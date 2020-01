Dünya şiələri ABŞ-a qarşı cihada hazırlaşır?

İraq şiələrinin nüfuzlu nümayəndəsi Muqtəda əs-Sədr İranın ətrafında sıx birləşməyə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Bağdaddakı ABŞ səfirliyinin bağlanması və bu ölkədən gətirilən malların boykotuna səsləyib.

Onun çağırışı İraq hökumətinin bütün xarici qüvvələri ölkə ərazisindən çıxarılması barədə göstərişindən sonra verilib. Əs-Sədr bu qərarı Vaşinqtonun kobud müdaxiləsinə qarşı zəif cavab sayıb.

İran generalı Qasım Süleymaninin ölümündən sonra İraq, Yəmən və Livan şiələri İranın yanında olduqlarını və ABŞ-a cihada hazır olduqlarını bildirmişdi. modern.az)

