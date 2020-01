Aparıcı və aktrisa Kəmalə Piriyeva “Qış nağılı” filminin kadrarxasından fotolar paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, aktyor İslam Mehrəliyevlə çəkilən səhnələrinə görə yaralar aldığı görüntüləri nümayiş etdirib.

Sənətçi ayağında və qollarında yara izlərini “Bu, qrim deyil İslamı sözün əsl mənasında sürüməyimin fəsadlarıdır” sözləri ilə şərh edib.

Sosial şəbəkə izləyiciləri isə görüntüdən heyrətləndiklərini yazıblar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.