Müğənni Cennifer Lopez sevgilisi Aleks Rodriguezlə dava edərkən görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hollivudun ən çox həsəd aparılan cütlüyün bu il nikah masasına oturması gözlənilirdi.

Hər dəfə xoşbəxt görünən sevgililər ilk dəfə dava edərkən obyektivlərə tuş gəlib. Avtomobildə Rodriguezin telefonuna baxaraq verdiyi açıqlamaya inanmayan Lopez ağlamağa başlayıb.

Cütlük idman zalına ayrı-ayrı girib. Çıxanda isə müğənni eynək taxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.