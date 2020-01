"Happyland" və "Kölgə ovçuları" seriallarındakı rolları ilə tanınan Katerina Maknamara "Qızıl Qlobus"un mükafatlandırma mərasiminə geyindiyi geyimlə gündəmə düşüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı ABŞ aktrisası dekoltəli geyimi ilə diqqətləri çəkib.

Mükafatlandırma mərasimindən fotolar təqdim edirik:

