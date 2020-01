Müğənni Türkan Vəlizadə “Hər şey daxil” verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, proqram zamanı ona təklif edilən oyunda iştirak edib.

Qaydalara əsasən ifaçı həmkarı Günel Ələkbərovaya rəy yazmaq məcburiyyətində qalıb. Türkan əvvəlcə imtina etmək istəsə də, aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) israr edib və bunun qayda olduğunu söyləyib.

Nəticədə sənətçi Günelə “Sən qarşıma çıxsan, əmin ol ki, ilk işim səni camaatın yanında biabır etmək olacaq” sözlərini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.