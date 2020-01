“Gecələr əhvalımı soruşmağı yığışdırın” - Zümrüd kişilərdən şikayətçidir

Aktrisa Zümrüd Qasımova sosial şəbəkədə ona dostluq atanlardan gileylənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə “Facebook”da yazıb.

“Dostluq göndərirsiniz, qəbul edirəm. Deyirəm ki, sənət adamıdır, musiqiçidir, şairdir, rəssamdır və sairə. Tanımasam da, eyni sahədnin adamlarıyıq. Amma gecənin bir vaxtı gic-gic “salam” yazmaqları, əhvalımı soruşmağı yığışdırın. Sizə nə? İstəsən səhərədək sosial şəbəkədə olaram. Gecənin bir vaxtı yazan əks cinsin nümayəndələri, kimliyindən asılı olmayaraq “bloka” gedirsiniz. Evdəkilərə “salam” deyin”.

