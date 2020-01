ABŞ-ın İraqdakı bir neçə bazasına raket zərbələri endirilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, raket zərbələri ABŞ-ın İraqın Ərbil şəhəri yaxınlığındakı bazasına və ölkənin qərbindəki Ayn əl-Əsəd hərbi-hava bazasına endirilib.

Raket zərbələrinə görə məsuliyyəti İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu öz üzərinə götürüb.

Qeyd edək ki, raket zərbələri iranlı general Qasim Süleymaninin öldürülməsinə cavab olaraq həyata keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.