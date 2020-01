Suriyanın şərqində, İraqla sərhəddə yerləşən ABŞ hərbi qüvvələri yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Al Ahbar” telekanalı məlumat yayıb.

Belə bir addım İraqın qərbində və şimalında yerləşən Amerika hərbi bazalarına İran tərəfindən raket zərbələri endirilməsindən atılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.