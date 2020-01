Ermənistan paytaxtındakı ABŞ səfirliyi viza verilməsini dayandırıb.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, səfirlik bunu təhlükəsizlik məqsədi ilə etdiyini açıqlayıb.

“Yaxın Şərqdəki son olaylarla bağlı ABŞ-ın Yerevandakı səfirliyi bir sıra viza xidmətlərinin göstərilməsini dayandırır”-deyə açıqlamada vurğulanıb.

Bundan başqa, səfirliyin girişində də təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bundan sonra, heç kəs əl yükü ilə səfirliyə daxil ola bilməz.

